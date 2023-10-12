Военкор Стешин жестко - почему все еще бомбят Донецк. И 1,5 км до передовой

Многие, наверное, задавались этим вопросом, слушая про очередной прилет по Донецку, для которого по сути уже девять лет ничего не меняется.
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