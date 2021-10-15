smi.today

1 646 подписчиков

В Украине запретили два известных препарата и изымают из аптек

В Украине запретили два известных препарата и изымают из аптек

В Украине сейчас массово изымают два медицинских препарата из аптек и больниц. Все потому, что были зафиксированы летальные случаи из-за аллергической реакции пациентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх