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Закон, порядок, государство

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Столичные транспортные полицейские задержали похитителя ноутбука, забытого курьером в электропоезде

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская обратился 18-летний молодой человек, работающий курьером, с просьбой принять меры, направленные на розыск похищенной коробки с ноутбуком, предназначенным для доставки покупателю.

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