Представитель России при ООН отреагировал на прозвище Соединенного Королевства "око за око"

На заседании Совета Безопасности ООН произошел инцидент между Россией и Великобританией. Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд начала свою речь не с поздравлений России с ее председательством, а с критики в адрес страны, обвинив ее в несоблюдении норм международного права и невыполнении взятых на себя обязательств.