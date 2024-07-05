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Представитель России при ООН отреагировал на прозвище Соединенного Королевства "око за око"

Представитель России при ООН отреагировал на прозвище Соединенного Королевства "око за око"

На заседании Совета Безопасности ООН произошел инцидент между Россией и Великобританией. Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд начала свою речь не с поздравлений России с ее председательством, а с критики в адрес страны, обвинив ее в несоблюдении норм международного права и невыполнении взятых на себя обязательств.

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