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Сборная Казахстана по баскетболу потерпела третье поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф КА

Сегодня мужская сборная Казахстана по баскетболу провела третий матч на групповом этапе проходящего в столице Индонезии Джакарте Кубка Азии-2022.

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