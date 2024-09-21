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До конца бархатного сезона можно недорого отдохнуть в Смоленске и Вьетнаме

До конца бархатного сезона можно недорого отдохнуть в Смоленске и Вьетнаме

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории "три звезды" в популярных у туристов городах в России и за рубежом и выяснил, где можно недорого отдохнуть до конца бархатного сезона.

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