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Закон, порядок, государство

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Из-за аварии семь улиц в Воздвиженке 22 октября остались без воды

Из-за аварии семь улиц в Воздвиженке 22 октября остались без воды

Аварийное отключение на сетях водоснабжения 22 октября оставило без холодной воды жителей Уссурийского городского округа.

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