В Москве прошла самая холодная ночь

Политика как она есть

Москва обновила температурный минимум года. Температура в ночь на понедельник, 17 февраля, на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 12,7 градуса, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.