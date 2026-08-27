Туркменистан осваивает собственный нефтегазовый потенциал

Нефтегазовая отрасль остается основой энергетической модели Туркменистана, однако Ашхабад постепенно пытается превратить сырьевую базу не только в источник экспорта газа, но и в фундамент для более глубокой промышленной переработки.
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