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Туркменистан осваивает собственный нефтегазовый потенциал

Туркменистан осваивает собственный нефтегазовый потенциал

Нефтегазовая отрасль остается основой энергетической модели Туркменистана, однако Ашхабад постепенно пытается превратить сырьевую базу не только в источник экспорта газа, но и в фундамент для более глубокой промышленной переработки.

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