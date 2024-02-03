Доброй ночи, Империя. Тут намедни товарищи из Вашингтона обратились к товарищам из Пекина, дабы те передали товарищам в Тегеране, чтобы они утихомирили товарищей хуситов и прочих своих прокси в Ираке и Сирии.
И война, и позор
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
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20 час.
МБ
Максим Буров
А хуситы уже передали через иранских братьев, китайским товарищам для Байдена привет, что интернет англосаксам не нужен. Будут рубить оптоволоконный кабель на дне в Красном море.Зачем им мир, в котором не будет хуситов! :)
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Надо помочь товарищам хуситам...
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1 час.
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