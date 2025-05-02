Эксперт назвал лучшие культуры для посадки в мае

Май — идеальное время для посадок, которые станут основой будущего урожая. О том, какие культуры лучше высаживать в этом месяце, рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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