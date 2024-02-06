Доллар не дает нефти вырасти

Нефть продемонстрировала скромный рост во вторник, сообщает Bloomberg. На рынок по-прежнему влияют геополитические риски на Ближнем Востоке и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США о ставках.
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