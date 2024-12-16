В МВД России заявили об аресте активов коррумпированных чиновников на 25 миллиардов рублей

Генерал МВД Курносенко: по делам о коррупции арестовано активов на 25 млрд руб. В России по уголовным делам коррумпированных чиновников арестовано и изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 25 миллиардов рублей.
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