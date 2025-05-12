Брак не в планах

37% россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях, не планируют заключать брак в ближайшее время, а 34% не хотят вступать в брак вовсе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Russian Field.
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