Сын доцента МГУ Анны Каменевой признался в организации ее убийства

Несовершеннолетний сын доцента Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, сознался в убийстве матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Натуральный блонд...
- Натуральный блонд...
- SI «Уже есть доказат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым