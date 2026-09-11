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Сын доцента МГУ Анны Каменевой признался в организации ее убийства

Сын доцента МГУ Анны Каменевой признался в организации ее убийства

Несовершеннолетний сын доцента Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, сознался в убийстве матери.

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