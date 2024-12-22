В Подмосковье пожилая пара попала под колёса грузовика

Один из пенсионеров погиб.В подмосковном Дмитрове два пенсионера попали под колёса КамАЗа. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло утром 22 декабря на 71-м километре трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна.
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