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Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико – США, Сербия сыграет с Южным Суданом

В группе C Пуэрто-Рико встретится со звездной командой США, Сербия Йокича сыграет с Южным Суданом. Париж, Франция Групповой этап Группа C Пуэрто-Рико – США Дата проведения 3 августа, 18.

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