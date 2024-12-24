ВСУ обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки

15 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) совершили украинские войска за минувшие сутки, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 25 декабря в Telegram-канале.