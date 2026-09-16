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Лодыгин перешел в «Волос». Контракт 36-летнего экс-вратаря «Зенита» – по схеме «1+1»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин нашел себе новый клуб в Греции. 36-летний футболист заключил контракт с « Волосом » на один год с опцией продления еще на сезон.

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