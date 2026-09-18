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Царьград

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"Дружба закончилась": канцлер ФРГ констатировал исторический раскол между США и Европой

"Дружба закончилась": канцлер ФРГ констатировал исторический раскол между США и Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха «безусловной трансатлантической дружбы» между США и Европой, сложившаяся после Второй мировой войны, завершилась.

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