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Рябков заявил, что новые трёхсторонние переговоры по Украине не обсуждаются

Рябков заявил, что новые трёхсторонние переговоры по Украине не обсуждаются

Детали подготовки нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине не обсуждаются, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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