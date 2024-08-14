Расчет гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил арторудия ВСУ на авдеевском направлении

Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки российских войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийские установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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