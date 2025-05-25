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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас о сезоне «Зенита»: «Это не провал. Мы должны все обдумать, очистить наш разум. Мы вернемся более сильными и станем чемпионами снова»

Петербургский клуб занял 2-е место в Мир РПЛ и вылетел на стадии финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

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