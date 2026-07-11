Продажи новых китайских автомобилей в России снизились на 14%

За первое полугодие 2026 года в России реализовано 243,5 тыс. новых легковых автомобилей из КНР — это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Газпромбанк Автолизинг".