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Продажи новых китайских автомобилей в России снизились на 14%

Продажи новых китайских автомобилей в России снизились на 14%

За первое полугодие 2026 года в России реализовано 243,5 тыс. новых легковых автомобилей из КНР — это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Газпромбанк Автолизинг".

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