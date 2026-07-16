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Российские войска начали заходить в окрестности Славянска

Российские войска начали заходить в окрестности Славянска

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России начали заходить в окрестности Славянска. Как отметили в Министерстве обороны РФ, об этом сообщил замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

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