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"Безумная идея". Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России

"Безумная идея". Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России

Все оружие, предоставленное США и другими странами НАТО Украине за два с половиной года, не помогло ВСУ победить российскую армию, захватить утраченные территории и установить новый баланс сил на поле боя.

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