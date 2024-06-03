"Безумная идея". Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России

Все оружие, предоставленное США и другими странами НАТО Украине за два с половиной года, не помогло ВСУ победить российскую армию, захватить утраченные территории и установить новый баланс сил на поле боя.
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