Какое унижение! Меган и Гарри получили «публичную пощечину»

Король готовится к окончательному разрыву отношений с сыном. Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось пережить унижение LEGION-MEDIAПринц Гарри может за пределами Британии сколько угодно делать вид, что он — всё ещё королевская особа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии