Народные приметы на 4 июня 2025: что нельзя делать в Василисков день

4 июня 2025 года по церковному календарю отмечается день памяти мученика Василиска Команского. Этот день, известный в народе как Василисков день, наполнен глубокими традициями, обрядами и приметами, которые передавались из поколения в поколение.
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