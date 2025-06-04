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Царьград

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Народные приметы на 4 июня 2025: что нельзя делать в Василисков день

Народные приметы на 4 июня 2025: что нельзя делать в Василисков день

4 июня 2025 года по церковному календарю отмечается день памяти мученика Василиска Команского. Этот день, известный в народе как Василисков день, наполнен глубокими традициями, обрядами и приметами, которые передавались из поколения в поколение.

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