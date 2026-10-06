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Царьград

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Убийца Алены Редько из Аксая получил 9 лет строгого режима

Убийца Алены Редько из Аксая получил 9 лет строгого режима

Бывший муж Алены Редько задушил спящую женщину проводом в машине по пути в Ростов и спрятал тело в лесополосе, после чего несколько дней отрицал причастность к её исчезновению.

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