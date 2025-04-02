В Думе предложили ввести особый налог на олигархов

Лидер СРЗП считает целесообразным обратиться к опыту Франции, где действует солидарный налог на состояние, или ежегодный налог на богатствоПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что назрела необходимость обсудить вопрос о введении в РФ солидарного налога на состояние.