В Думе предложили ввести особый налог на олигархов

Лидер СРЗП считает целесообразным обратиться к опыту Франции, где действует солидарный налог на состояние, или ежегодный налог на богатствоПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что назрела необходимость обсудить вопрос о введении в РФ солидарного налога на состояние.
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