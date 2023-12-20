7 сильнейших молитв архангелам, в каких случаях и к кому обращаться Алёна ЮрьеваМолитва всегда была одним из самых сильных способов общения с высшими силами, и каждый архангел, покровительствующий определенному дню недели, предлагает свою помощь в различных сферах жизни.