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Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Роту

Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Роту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота стал «козлом отпущения» в скандале с приглашённым 98-летним нацистом на выступлении Владимира Зеленского.

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