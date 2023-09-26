Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Роту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота стал «козлом отпущения» в скандале с приглашённым 98-летним нацистом на выступлении Владимира Зеленского.
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