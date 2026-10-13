Врач-нефролог дал 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми

Согласно новому исследованию, проведенному международной группой ученых, употребление определенных продуктов может помочь снизить риск развития заболеваний почек.
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