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«Дави их!»: Киев может атаковать ледоколом Крымский мост

«Дави их!»: Киев может атаковать ледоколом Крымский мост

Вскрыта подготовка Украиной и Британией новой провокации против РФ Сергей Аксенов На фото: ледокол James Clark Ross (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Владимир Прохватилов ФСБ пора начинать готовиться к новой провокации в Керченском проливе.

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АЮ Медведь
Про баржу мне понравилось. Особенно если туда пару, тройку тонн взрывчатки положить. Вот красивый салют будет. А потом достанем и порежем на металлолом.
Александр Самбур
эт будет прямое нападение на РФ и в результате чего хохлы лишатся половины территории за 2 недели

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