«Дави их!»: Киев может атаковать ледоколом Крымский мост

Вскрыта подготовка Украиной и Британией новой провокации против РФ Сергей Аксенов На фото: ледокол James Clark Ross (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Владимир Прохватилов ФСБ пора начинать готовиться к новой провокации в Керченском проливе.