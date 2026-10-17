Вместо эпиграфа анекдот: — Сири, почему у меня не клеится с женщинами? — Я Алиса. *** А чего это мы с вами про «Яндекс» молчим? Ведь в последнее время это одна из самых жарких тем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Он уходит в стор...
- Китайские перегов...
- В регионе учениц ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым