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Царьград

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Индия отказалась от закупки русских истребителей Су-57. В чём дело?

Индия отказалась от закупки русских истребителей Су-57. В чём дело?

Индия делает ставку на модернизацию своего авиапарка: от закупки Су‑57 пока отказались. В чём дело?Власти Индии не намерены в обозримой перспективе приобретать русские истребители Су‑57 - приоритет смещён в сторону обновления уже эксплуатируемых самолётов и развития собственных авиационных программ.

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