Индия отказалась от закупки русских истребителей Су-57. В чём дело?

Индия делает ставку на модернизацию своего авиапарка: от закупки Су‑57 пока отказались. В чём дело?Власти Индии не намерены в обозримой перспективе приобретать русские истребители Су‑57 - приоритет смещён в сторону обновления уже эксплуатируемых самолётов и развития собственных авиационных программ.