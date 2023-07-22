Пятые сутки подряд российские «Герани» атакуют украинские объекты

ВП

Владислав Петряев

Нужно было вторично взорвать Крымский мост, чтобы наконец-то начать серьёзно долбать украинские тылы. А где взорванные подстанции, электросети вся электрическая логистика, чтобы Украина на третий день подняла руки, запачканные кровью наших солдат, сержантов, офицеров и мирных граждан...