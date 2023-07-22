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Пятые сутки подряд российские «Герани» атакуют украинские объекты

Пятые сутки подряд российские «Герани» атакуют украинские объекты

  В ночь на 22 июля ВС РФ вновь совершили массированную атаку на украинские объекты, применив БПЛА-камикадзе «Герань».

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Нужно было вторично взорвать Крымский мост, чтобы наконец-то начать серьёзно долбать украинские тылы. А где взорванные подстанции, электросети вся электрическая логистика, чтобы Украина на третий день подняла руки, запачканные кровью наших солдат, сержантов, офицеров и мирных граждан...
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