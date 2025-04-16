Истории подвигов 50 героев СВО из Севастополя удалось собрать в цифровой галерее

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Цифровая галерея в Доме офицеров Черноморского флота (ДОФ) пополнилась историями уже 50 военнослужащих — героев специальной военной операции, чья жизнь связана с Севастополем.
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