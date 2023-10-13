Эксперты: продажа алкоголя онлайн - серьезный риск для здоровья населения

Дискуссия о возможной легализации дистанционной торговли алкоголем продолжается. Одни считают, что возрастет потребление алкоголя, чреватое для здоровья россиян, другие - что будет больше денег в бюджете.
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