WLD может вырасти до $1,89 при одном условии

Токен WLD находится среди лидеров по динамике роста на криптовалютном рынке. Эксперты связывают позитивное движение с несколькими факторами: Активная разработка: Команда проекта активно работает над улучшением платформы, о чем свидетельствует резкий рост показателя активности разработчиков.