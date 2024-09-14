WLD может вырасти до $1,89 при одном условии

Токен WLD находится среди лидеров по динамике роста на криптовалютном рынке. Эксперты связывают позитивное движение с несколькими факторами: Активная разработка: Команда проекта активно работает над улучшением платформы, о чем свидетельствует резкий рост показателя активности разработчиков.
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