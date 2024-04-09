Троссард о падении Сака в штрафной «Баварии» на 95-й: «Показалось, что это пенальти, был явный контакт. Мы недовольны – «Арсенал» мог забить 2-3 гола после того, как вышел вперед»

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» завершился со счетом 2:2. На 95-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон, но главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.