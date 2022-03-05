Правительство позволило ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки

Так, в Минпромторге указали, что в некоторых российских регионах были выявлены случаи, кода такие товары «диновременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи».
Так, в Минпромторге указали, что в некоторых российских регионах были выявлены случаи, кода такие товары «диновременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи».
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