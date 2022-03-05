Новые Известия

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Неужели они на западе, такие идиоты, что верят во всю эту чушь с санкциями??? Они что, действительно считают, что кус...Джо Байден привет...
  • Elzmaximir elzmaximir
    Жить можно!В Центробанке рас...
  • Игорь
    Пусть лапу сосут.Британские портов...

Правительство позволило ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки

Правительство позволило ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки

Так, в Минпромторге указали, что в некоторых российских регионах были выявлены случаи, кода такие товары «диновременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх