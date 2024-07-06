Асад поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране

Президент Сирии Башар Асад поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. В тексте послания, распространённом агентством SANA, он заявил о заинтересованности в совместной работе с избранным президентом.
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