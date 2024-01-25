Карельских строителей «кинули» на большом государственном объекте

Компания «Вымпелком-капитал» нанимает местных строителей с техникой и не платит за выполненную работу Компания «Вымпелком-капитал», зарегистрированная в Оренбурге, строит хирургический корпус БСМП и регулярно нанимает на небольшие по объему работы местных субподрядчиков.
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