27 октября текущего года в преддверии праздника Дня народного единства Управлением по вопросам миграции МВД по Республики Тыва в Национальном музее Республики Тыва проведена торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации.
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