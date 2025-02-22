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Неделя нулевого травматизма.

Неделя нулевого травматизма.

С 17 по 21 февраля 2025 года в учреждении проводилась акция ´Неделя нулевого травматизма´. Цель акции: обеспечение безопасности работников на рабочих местах, предотвращение случаев производственного травматизма.

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