С 17 по 21 февраля 2025 года в учреждении проводилась акция ´Неделя нулевого травматизма´. Цель акции: обеспечение безопасности работников на рабочих местах, предотвращение случаев производственного травматизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии