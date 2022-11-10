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В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Созданный Министерством цифровой трансформации Украины портал, отражающий данные о положении в каждом из регионов государства, сообщает о том, что на территории Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей введён режим воздушной тревоги.

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