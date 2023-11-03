Умер участник миссии на Луну «Аполлон-16» Томас Маттингли

Американский астронавт Томас Маттингли скончался в возрасте 87 лет.<strong>Американский астронавт, участник космической миссии на Луну «Аполлон-16», контр-адмирал в отставке Томас Маттингли скончался на 88-м году жизни.
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