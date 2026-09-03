Рустам Минниханов посетил выставку Восточного экономического форума

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня выставку Восточного экономического форума. На стенде Татарстана представлены ключевые показатели экономики и промышленности региона, а также предложения в части инвестиционной привлекательности республики для стран Азиатско-тихоокеанского региона.