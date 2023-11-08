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Примера: Символическая сборная 12 тура

Примера: Символическая сборная 12 тура

Лучшие по итогам прошедших встреч Марк-Андре тер Штеген («Барселона») Неожиданно сине-гранатовые откатились на несколько месяцев назад, когда во многом судьбу встреч решали самоотверженность голкипера и индивидуальное мастерство защитников.

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