Примера: Символическая сборная 12 тура

Лучшие по итогам прошедших встреч Марк-Андре тер Штеген («Барселона») Неожиданно сине-гранатовые откатились на несколько месяцев назад, когда во многом судьбу встреч решали самоотверженность голкипера и индивидуальное мастерство защитников.